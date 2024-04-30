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Литва планирует построить в Украине 6 школ-бомбоубежищ до конца года

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 30 апреля 2024, 15:22
Литва планирует построить в Украине 6 школ-бомбоубежищ до конца года
Артурас Жарновскис. Фото: Жарновскис в LinkedIn

Литва планирует до конца текущего года построить шесть подземных школ в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Источник: Артурас Жарновскис руководитель литовских программ Co-create Future of Ukraine, в интервью "Укринформу", "Европейская правда". 

Детали: Жарновскис рассказал о работе над большим проектом в Николаевской области и других регионах, которые неподалеку от фронта и постоянно находятся под обстрелами.

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"Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться как многофункциональные помещения – спортивные, развлекательные и т.п.", – сказал Жарновскис.

Он уточнил, что речь идет о конкретных локациях в шести регионах, это – Николаевская, Одесская, Запорожская, Сумская, Черниговская области. Локацию шестого объекта еще не определяют. Скорее всего, это будет Харьковска область.

"В названых регионах мы начинаем строить большие школы-бомбоубежища. И это – строительство "с нуля", в местах, где раньше укрытий, к сожалению, не было. Среди прочего условия безопасности в таких подземных помещениях будут предусматривать, на всякий случай, и противорадиационная защита", – отметил руководитель литовских программ Co-create Future of Ukraine.

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Он допустил, что закончить строительство можно будет уже в этом году.

Жарновскис подчеркнул важность таких проектов, ведь из-за полномасштабной российской агрессии и пандемии коронавируса в некоторых украинских регионах "есть четвертоклассники, которые физически вообще не были в школе", а это важно для социализации детей.

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Темы: Литва
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