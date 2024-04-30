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Латвія передасть Україні нову партію військової допомоги з ППО та дронами

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 16:27
Латвія передасть Україні нову партію військової допомоги з ППО та дронами
Евіка Сіліня. фото з її Twitter (X)

Уряд Латвії затвердив надання Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження. 

Джерело: прем’єрка країни Евіка Сіліня у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Уряд щойно затвердив передачу зенітних гармат NBS (ймовірно, йдеться про NBS MANTIS – ред.), тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України. Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України". 

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Деталі: Прем'єрка додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік. 

Що передувало: Наприкінці минулого тижня до Києва приїздила з візитом нова міністерка закордонних справ Латвії  Байба Браже.

Під час нього анонсували надання великого генератора. Також очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".

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Теми: Латвіядопомога Українівійна
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