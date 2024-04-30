Латвія передасть Україні нову партію військової допомоги з ППО та дронами

Евіка Сіліня. фото з її Twitter (X)

Уряд Латвії затвердив надання Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.

Джерело: прем’єрка країни Евіка Сіліня у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Уряд щойно затвердив передачу зенітних гармат NBS (ймовірно, йдеться про NBS MANTIS – ред.), тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України. Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України".

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Деталі: Прем'єрка додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.

Що передувало: Наприкінці минулого тижня до Києва приїздила з візитом нова міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Під час нього анонсували надання великого генератора. Також очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".