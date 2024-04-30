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Латвия передаст Украине новую партию военной помощи с ПВО и дронами

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 16:27
Латвия передаст Украине новую партию военной помощи с ПВО и дронами
Эвика Силиня. фото из ее Twitter (X)

Правительство Латвии утвердило предоставление Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, в частности, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.

Источник: премьер страны Эвика Силиня в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Правительство только что утвердило предачу зенитных пушек, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные возможности Украины".

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Детали: Премьер добавила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

*После уточнения перевода с латышского языка выяснилось, что премьер не называла конкретного вида зенитных орудий, которые готовят к передаче Украине. Приносим извинения читателям за ошибку.

Что предшествовало: В конце прошлой недели в Киев приезжала с визитом новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

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Во время него анонсировали предоставление большого генератора. Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".

Темы: Латвияпомощь Украиневойна
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