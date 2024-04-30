Разведчики ССО поразили два российских "Бука" на Сумском направлении
Вторник, 30 апреля 2024, 17:00
Силы спецопераций ВСУ сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных комплексов "Бук" во время разведки на Сумском направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук", который находился на пусковой позиции. По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами.
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На эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому наши операторы нанесли повторный удар. Следовательно, поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян".
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