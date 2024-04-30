Польща ратує, щоб питання дозволів на проживання українських чоловіків було вирішене на рівні ЄС

Уряд Польщі воліє, аби рішення щодо дозволів на проживання українських чоловіків у віці 18-60 років ухвалювалося на європейському рівні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на WNP

Деталі: 30 квітня на TVP Info заступника міністра закордонних справ Анджея Шейну запитали про потенційну ситуацію, за якої український уряд проситиме Польщу не продовжувати дозвіл на проживання для чоловіків віком 18-60 років. "Ми точно не будемо захищати ухилянтів", – відповів Шейна.

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Він запевнив, що в такому випадку переконає главу МЗС Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи. Він додав, що "офіційної позиції з цього приводу немає, тому що не було комунікації українського уряду з урядом Польщі".

Міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша запитали про слова Шейни під час пресконференції у вівторок після засідання уряду. Він підтвердив, що це було однією з тем розмов під час Ради міністрів.

"Якщо Україна звернеться за підтримкою чи допомогою, ми в такому разі завжди надамо підтримку та допомогу", – сказав Косіняк-Камиш. Він додав, що дуже важливо, "щоб це були рішення на європейському рівні".

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Косіняк-Камиш зазначив, що "переговори між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають". "Рішення на європейському рівні забезпечать повну ефективність цієї дії, і ми зацікавлені в таких рішеннях", – підкреслив міністр.

Передісторія:

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Польський міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.

В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.

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