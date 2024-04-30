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Польша ратует, чтобы вопрос видов на жительство украинских мужчин был решен на уровне ЕС

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 17:59
Польша ратует, чтобы вопрос видов на жительство украинских мужчин был решен на уровне ЕС
иллюстративное фото Getty Images

Правительство Польши предпочитает, чтобы решение относительно разрешений на проживание украинских мужчин в возрасте 18-60 лет принималось на европейском уровне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на WNP

Детали: 30 апреля на TVP Info заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну спросили о потенциальной ситуации, при которой украинское правительство будет просить Польшу не продлевать вид на жительство для мужчин в возрасте 18-60 лет. "Мы точно не будем защищать уклонистов", - ответил Шейна.

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Он заверил, что в таком случае убедит главу МИД Радослава Сикорского не продлевать эти разрешения. Он добавил, что "официальной позиции по этому поводу нет, потому что не было коммуникации украинского правительства с правительством Польши".

Министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша спросили о словах Шейны во время пресс-конференции во вторник после заседания правительства. Он подтвердил, что это было одной из тем разговоров во время Совета министров.

"Если Украина обратится за поддержкой или помощью, мы в таком случае всегда окажем поддержку и помощь", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что очень важно, "чтобы это были решения на европейском уровне".

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Косиняк-Камыш отметил, что "переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему продолжаются". "Решение на европейском уровне обеспечат полную эффективность этого действия, и мы заинтересованы в таких решениях", - подчеркнул министр.

Предыстория:

  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
  • Польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.
  • В Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с просроченными паспортами.

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Темы: мобилизацияПольшаВоенное положение
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