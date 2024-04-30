Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Києві відкрили перший центр рекрутингу української армії

Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 18:13
У Києві відкрили перший центр рекрутингу української армії
Перший центр рекрутингу української армії в Києві. Фото: "Суспільне"

У вівторок у столиці відкрили перший центр рекрутингу Сил оборони України. Він розташований у приміщенні ЦНАП у Солом'янському районі міста.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Це вже 18-й центр загалом в Україні, який створюється місцевими органами влади.

Реклама:

У новому центрі доступні тисячі вакансій у різних підрозділах Сил оборони, розповіла журналістам під час відкриття заступниця міністра оборони Наталя Калмикова.

Пряма мова: "Ми шукаємо не тільки стрільців чи саперів. Кухарі, програмісти, психологи — ваші навички є критично важливими для української армії. У новому центрі доступні тисячі вакансій у різних підрозділах Сил оборони України".

Деталі: За словами чиновниці, у центрах рекрутингу не роздають повісток. Людина, яка добровільно вирішила долучитися до оборони держави, може самостійно обрати посаду та військову частину.

ВІДЕО ДНЯ

Калмикова розповіла, що вже сотні людей, які звернулись до рекрутингових центрів, підписали контракти з військовими частинами або проходять підготовку в навчальних центрах.

Посадовиця додала, що зазвичай рекрутингові центри розгортаються у ЦНАПах, оскільки це місце, де людям найкомфортніше отримати адміністративні послуги. До кінця травня має бути відкрито ще кілька десятків подібних центрів.

 
Перший центр рекрутингу української армії в Києві. Фото: "Суспільне"

Передбачена і служба за контрактом, і у рамках мобілізації, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Пряма мова: "У рекрутинговому центрі йде супровід людини, яка є військовозобов'язаною. Тобто це не означає, що її тут "задрафтують" так би мовити, і потім у ТЦК з нею може статися усе, що завгодно. Тобто людину супроводжують і з питань контракту, і з питань тієї військової частини, куди вона потрапить".

Деталі: Лазуткін також запевнив, що випадків, коли людина через рекрутинговий центр намагається потрапити у конкретну бригаду, а по факту опиняється там, куди її спрямував військкомат — зараз фактично немає. Система вдосконалена.

Пряма мова: "Такі випадки, вони поодинокі, й вони не характеризують увесь процес мобілізації. Можна сказати, що отакі от моменти, які виникали на початковій стадії й наразі їх практично немає або стає усе менше й менше. Була постанова уряду, яка це обумовлює".

Що передувало: На початку березня в межах проєкту із рекрутингу до Сил оборони українцям пропонували 8 520 вакансій, які надійшли від 1245 військових частин.

У планах Міноборони - відкрити рекрутингові центри у всіх великих містах України.

Теми: мобілізаціяЗбройні силиКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
мобілізація
Польща ратує, щоб питання дозволів на проживання українських чоловіків було вирішене на рівні ЄС
Міноборони: У рекрутингових центрах повістки не вручатимуть
"Такі ж громадяни України, як і інші": у ТЦК відреагували на мобілізацію водіїв фур
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: