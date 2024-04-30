В Киеве открыли первый центр рекрутинга украинской армии

Во вторник в столице открыли первый центр рекрутинга Сил обороны Украины. Он расположен в помещении ЦНАП в Соломенском районе города.

Источник: "Суспільне"

Детали: Это уже 18-й центр в целом по Украине, который создается местными органами власти.

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В новом центре доступны тысячи вакансий в различных подразделениях Сил обороны, рассказала журналистам во время открытия заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Прямая речь: "Мы ищем не только стрелков или саперов. Повара, программисты, психологи - ваши навыки являются критически важными для украинской армии. В новом центре доступны тысячи вакансий в различных подразделениях Сил обороны Украины".

Детали: По словам чиновницы, в центрах рекрутинга не раздают повесток. Человек, который добровольно решил присоединиться к обороне государства, может самостоятельно выбрать должность и воинскую часть.

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Калмыкова рассказала, что уже сотни людей, которые обратились в рекрутинговые центры, подписали контракты с воинскими частями или проходят подготовку в учебных центрах.

Чиновница добавила, что обычно рекрутинговые центры разворачиваются в ЦНАПах, поскольку это место, где людям комфортнее всего получить административные услуги. До конца мая должно быть открыто еще несколько десятков подобных центров.

Первый центр рекрутинга украинской армии в Киеве. Фото: "Суспільне"

Предусмотрена и служба по контракту, и в рамках мобилизации, рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Прямая речь: "В рекрутинговом центре идет сопровождение человека, который является военнообязанным. То есть это не означает, что его здесь "задрафтуют", так сказать, и потом в ТЦК с ним может произойти все, что угодно. То есть человека сопровождают и по вопросам контракта, и по вопросам той воинской части, куда он попадет".

Детали: Лазуткин также заверил, что случаев, когда человек через рекрутинговый центр пытается попасть в конкретную бригаду, а по факту оказывается там, куда его направил военкомат - сейчас фактически нет. Система усовершенствована.

Прямая речь: "Такие случаи, они единичны, и они не характеризуют весь процесс мобилизации. Можно сказать, что такие вот моменты, которые возникали на начальной стадии, и сейчас их практически нет или становится все меньше и меньше. Было постановление правительства, которое это обуславливает".

Что предшествовало: В начале марта в рамках проекта по рекрутингу в Силы обороны украинцам предлагали 8 520 вакансий, которые поступили от 1245 воинских частей.

В планах Минобороны - открыть рекрутинговые центры во всех крупных городах Украины.