Столтенберг заявив, що довіра України до союзників у НАТО підірвана

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що довіра України до союзників у НАТО була підірвана через затримки з допомогою.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю агентству Reuters після візиту до Києва напередодні, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку генсека, через затримки з наданням зброї довіра України до своїх союзників по НАТО підірвана, й такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

Реклама:

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл навантаження", – вважає Столтенберг.

Він нагадав про свою ідею створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.

Реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, Столтенберг підкреслив, що ці гроші будуть "крихітними частинками" від того, що Сполучені Штати і їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані.

ВІДЕО ДНЯ

"Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом нашій безпеці – більш агресивною Росією", – наголосив він.

На початку квітня генеральний секретар НАТО запропонував створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.

Цю ідею Столтенберг також обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва напередодні.