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Столтенберг заявив, що довіра України до союзників у НАТО підірвана

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 18:41
Столтенберг заявив, що довіра України до союзників у НАТО підірвана
Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що довіра України до союзників у НАТО була підірвана через затримки з допомогою.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю агентству Reuters після візиту до Києва напередодні, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку генсека, через затримки з наданням зброї довіра України до своїх союзників по НАТО підірвана, й такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

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"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл навантаження", – вважає Столтенберг.

Він нагадав про свою ідею створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.

Реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, Столтенберг підкреслив, що ці гроші будуть "крихітними частинками" від того, що Сполучені Штати і їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані.

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"Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом нашій безпеці – більш агресивною Росією", – наголосив він.

На початку квітня генеральний секретар НАТО запропонував створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.

Цю ідею Столтенберг також обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва напередодні.

Теми: НАТОУкраїна
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