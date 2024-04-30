Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 30 апреля 2024, 18:41
Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано
Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что доверие Украины к союзникам в НАТО было подорвано из-за задержек с помощью.

Источник: Столтенберг в интервью агентству Reuters после визита в Киев накануне, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению генсека, из-за задержек с предоставлением оружия доверие Украины к своим союзникам по НАТО подорвано, и такие неудачи свидетельствуют о необходимости пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

Реклама:

"Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки", – считает Столтенберг.

Он напомнил о своей идее создания многолетнего плана, где будет четко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине.

Реагируя на беспокойство отдельных членов НАТО, Столтенберг подчеркнул, что эти деньги будут "крошечными частицами" от того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

ВИДЕО ДНЯ

"Там мы говорим о триллионах, а в Украине мы говорим о миллиардах. Но на самом деле мы имеем дело с реальным вызовом нашей безопасности – более агрессивной Россией", – подчеркнул он.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.

Эту идею Столтенберг также обсудил с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев накануне.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоВ аэропорту Кишинева задерживали помощника Джемилева, которому ФСБ "шила" экстремизм

обновленоРоссияне ударили по Харькову: горит предприятие, есть пострадавшие

фотоРоссия объявила Зеленского в розыск

фотоЛюди собрались возле ТЦК на Закарпатье. Военные стреляли в воздух

фотоВ Харькове до сих пор тушат пожары после налета "Шахедов" – ГСЧС

ISW: Действия россиян на оккупированной Луганщине считаются геноцидом 

Все новости...
НАТО
Зеленский: Украину возьмут в НАТО только после победы
Столтенберг выступил в Раде и рассказал о своем видении стратегии вступления Украины в НАТО
Зеленский о своевременности поддержки Украины со стороны НАТО: Не вижу позитива
Последние новости
18:11
МИД об объявлении Зеленского в розыск в России: Свидетельство отчаяния
17:58
Сикорский: Пусть Путин догадывается, что мы можем сделать
17:50
Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибший
17:38
Россияне нанесли удар по Одесчине: 3 раненых, повреждена инфраструктура
17:31
Российский киберпреступник, арестованный в США, признал отмывание миллиардов долларов
17:23
Возле Днепра сбили ракету
17:17
В чешском Брно протестовали против пропутинских байкеров
17:06
обновленоВ аэропорту Кишинева задерживали помощника Джемилева, которому ФСБ "шила" экстремизм
16:37
обновленоРоссияне ударили по Харькову: горит предприятие, есть пострадавшие
16:30
Кандидата от партии Шольца избили во время агитации к выборам в Европарламент
Все новости...
Реклама:
Реклама: