Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что доверие Украины к союзникам в НАТО было подорвано из-за задержек с помощью.

Источник: Столтенберг в интервью агентству Reuters после визита в Киев накануне, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению генсека, из-за задержек с предоставлением оружия доверие Украины к своим союзникам по НАТО подорвано, и такие неудачи свидетельствуют о необходимости пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

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"Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки", – считает Столтенберг.

Он напомнил о своей идее создания многолетнего плана, где будет четко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине.

Реагируя на беспокойство отдельных членов НАТО, Столтенберг подчеркнул, что эти деньги будут "крошечными частицами" от того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

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"Там мы говорим о триллионах, а в Украине мы говорим о миллиардах. Но на самом деле мы имеем дело с реальным вызовом нашей безопасности – более агрессивной Россией", – подчеркнул он.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.

Эту идею Столтенберг также обсудил с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев накануне.