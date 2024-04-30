Російські атаки пошкодили на Нікопольщині три кафе та магазин
Вівторок, 30 квітня 2024, 18:51
За минулу добу російські війська атакували Нікопольщину п’ять разів з артилерії та скерували три дрони-камікадзе.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Протягом дня ворожа артилерія п’ять разів працювала по Нікопольщині. Війська країни-агресорки випустили майже два десятки снарядів. А ще – скерували на район три дрони-камікадзе.
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Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській сільській громадах".
Деталі: Пошкоджені внаслідок російських влучань три кафе, магазин, шість приватних осель, декілька ліній електропередач. Люди не постраждали.
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