Российские атаки повредили в Никопольщине три кафе и магазин
Вторник, 30 апреля 2024, 18:51
За прошедшие сутки российские войска атаковали Никопольщину пять раз из артиллерии и направили три дрона-камикадзе.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В течение дня враждебная артиллерия пять раз работала по Никопольщине. Войска страны-агрессорки выпустили почти два десятка снарядов. А еще – направили на район три дрона-камикадзе.
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Взрывы звучали в Никополе, Марганецкой, Покровской сельской общине".
Детали: Повреждены в результате российских попаданий три кафе, магазин, шесть частных домов, несколько линий электропередач. Люди не пострадали.
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