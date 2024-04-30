Генштаб: Авіація Сил оборони вразила 12 районів зосередження росіян

На фронті за минулу добу зафіксували 96 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 30 квітня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку воїни відбили 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбили 16 атак, здійснених противником в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.