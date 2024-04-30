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Генштаб: Авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения россиян

Татьяна ОлейникВторник, 30 апреля 2024, 19:42
Генштаб: Авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения россиян
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 96 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 30 апреля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника".

Детали: На Купянском направлении воины отразили 3 атаки в районах населенных пунктов Берестово и Копанки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отбили 16 атак, совершенных противником в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Темы: Генштаббоевые действия
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