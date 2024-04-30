Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Глава Пентагону закликав інші країни поділитися системами Patriot з Україною

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 20:13
Глава Пентагону закликав інші країни поділитися системами Patriot з Україною
ллойд остін. фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін просить країни, що мають комплекси Patriot, передати їх Україні для протиповітряної оборони.

Джерело: Остін на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США 30 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Остін нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України минулого тижня, яка була зосереджена на питанні постачання засобів ППО.

Реклама:

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", – зазначив він.

Голова Пентагону не уточнив, із ким саме говорив про допомогу Україні, але відомо, що в Європі батареї Patriot мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.

З них тільки Німеччина нещодавно оголосила про термінове передання однієї системи.

ВІДЕО ДНЯ

У ЗМІ раніше писали про те, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.

Теми: PatriotСШАсвітУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
Генштаб: Авіація Сил оборони вразила 12 районів зосередження росіян
У Києві відкрили перший центр рекрутингу української армії
Ізраїль списує застарілі ЗРК Patriot і замінює на нові
Зеленський: Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: