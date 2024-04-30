Глава Пентагону закликав інші країни поділитися системами Patriot з Україною

Глава Пентагону Ллойд Остін просить країни, що мають комплекси Patriot, передати їх Україні для протиповітряної оборони.

Джерело: Остін на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США 30 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Остін нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України минулого тижня, яка була зосереджена на питанні постачання засобів ППО.

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"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", – зазначив він.

Голова Пентагону не уточнив, із ким саме говорив про допомогу Україні, але відомо, що в Європі батареї Patriot мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.

З них тільки Німеччина нещодавно оголосила про термінове передання однієї системи.

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У ЗМІ раніше писали про те, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.