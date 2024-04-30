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Глава Пентагона призвал другие страны поделиться системами Patriot с Украиной

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 30 апреля 2024, 20:13
Глава Пентагона призвал другие страны поделиться системами Patriot с Украиной
ллойд остин. фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин просит страны, имеющие комплексы Patriot, передать их Украине для противовоздушной обороны.

Источник: Остин на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США 30 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Остин напомнил о заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе, которая была сосредоточена на вопросе поставки средств ПВО.

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"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем – это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств или предоставить больше средств", – отметил он.

Глава Пентагона не уточнил, с кем именно говорил о помощи Украине, но известно, что в Европе батареи Patriot имеют в частности Испания, Греция, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция.

Из них только Германия недавно объявила о срочной передаче одной системы.

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В СМИ ранее писали о том, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.

Темы: PatriotСШАмирУкраина
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