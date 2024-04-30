За добу на Донеччині загинули двоє людей від російських обстрілів
Вівторок, 30 квітня 2024, 22:23
У Донецькій області 30 квітня від обстрілів російської армії загинули двоє людей.
Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі виданню "Суспільне.Донбас"
Пряма мова: "30 квітня вночі російські війська завдали удару по селу Калинове Краматорського району, внаслідок чого у себе вдома загинув 71-річний чоловік".
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Деталі: Крім того, за даними речниці, вдень російські окупанти завдали удару по селищу Новоолександрівка Покровського району. У своєму подвір'їʼ загинула жінка.
За вказаними фактами прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).