За сутки в Донецкой области погибли два человека от российских обстрелов
Вторник, 30 апреля 2024, 22:23
В Донецкой области 30 апреля от обстрелов российской армии погибли два человека.
Источник: спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева в комментарии изданию "Суспільне.Донбас"
Прямая речь: "30 апреля ночью российские войска нанесли удар по селу Калиново Краматорского района, в результате чего у себя дома погиб 71-летний мужчина".
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Детали: Кроме того, по данным пресс-секретаря, днем российские оккупанты нанесли удар по поселку Новоалександровка Покровского района. Во дворе погибла женщина.
По указанным фактам прокуратура начала досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).