Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

МЗС: Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 30 квітня 2024, 23:42
МЗС: Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією
Фото - Getty Images

Міністерство закордонних справ України 30 квітня привітало домовленості між Азербайджаном та Вірменією стосовно делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС

Деталі: Зовнішньополітичне відомство наголосило, що делімітація кордону між Азербайджаном та Вірменією на основі поваги до суверенітету й територіальної цілісності "є необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні".

Реклама:

"В умовах агресивної політики Росії та постійних російських погроз країнам Балтії, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії, досягнення домовленості про делімітацію міждержавного кордону між Азербайджаном і Вірменією є додатковим і важливим фактором стабільності", – наголошує МЗС.

Міністерство висловило сподівання на "успішну практичну реалізацію" домовленостей і запевнило, що Україна зацікавлена в мирі та стабільності на Південному Кавказі.

19 квітня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.

ВІДЕО ДНЯ

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди. 

Читайте також, чи дійсно Вірменія зважилася вийти з Євразійського союзу та йти до членства в ЄС.

Теми: МЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
МЗС
МЗС дало додаткове роз’яснення для чоловіків за кордоном
Чи потрібні нам українці за кордоном?
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: