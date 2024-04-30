МЗС: Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією

Міністерство закордонних справ України 30 квітня привітало домовленості між Азербайджаном та Вірменією стосовно делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС

Деталі: Зовнішньополітичне відомство наголосило, що делімітація кордону між Азербайджаном та Вірменією на основі поваги до суверенітету й територіальної цілісності "є необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні".

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"В умовах агресивної політики Росії та постійних російських погроз країнам Балтії, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії, досягнення домовленості про делімітацію міждержавного кордону між Азербайджаном і Вірменією є додатковим і важливим фактором стабільності", – наголошує МЗС.

Міністерство висловило сподівання на "успішну практичну реалізацію" домовленостей і запевнило, що Україна зацікавлена в мирі та стабільності на Південному Кавказі.

19 квітня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.

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Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.

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