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МИД: Украина приветствует договоренности о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 30 апреля 2024, 23:42
МИД: Украина приветствует договоренности о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Фото - Getty Images

Министерство иностранных дел Украины 30 апреля приветствовало договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД

Детали: Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета и территориальной целостности "является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе".

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"В условиях агрессивной политики России и постоянных российских угроз странам Балтии, Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, достижение договоренности о делимитации межгосударственной границы между Азербайджаном и Арменией является дополнительным и важным фактором стабильности", – отмечает МИД.

Министерство выразило надежду на "успешную практическую реализацию" договоренностей и заверило, что Украина заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе.

19 апреля представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установление пограничных столбов.

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После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными. Также Баку и Ереван ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

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Темы: МИД
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