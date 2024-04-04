Віддали життя, коли рятували людину: Клименко розповів про рятувальників, які загинули у Харкові

У результаті російської атаки "Шахедами" по Харкову вночі 4 квітня загинули Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко, їм було 52, 32 та 41 рік.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Клименка: "Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир...

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Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей".

Деталі: Міністр додав, що працівників ДСНС окупанти атакували безпілотниками.

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Ще один рятувальник поранений. Його стан важкий.

Передісторія: