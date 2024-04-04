Віддали життя, коли рятували людину: Клименко розповів про рятувальників, які загинули у Харкові
Четвер, 4 квітня 2024, 11:11
У результаті російської атаки "Шахедами" по Харкову вночі 4 квітня загинули Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко, їм було 52, 32 та 41 рік.
Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram
Пряма мова Клименка: "Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир...
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Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей".
Деталі: Міністр додав, що працівників ДСНС окупанти атакували безпілотниками.
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Ще один рятувальник поранений. Його стан важкий.
Передісторія:
- Окупанти вдарили "Шахедами" по Харкову − убили 4 людини та поранили ще щонайменше 12. У Харкові зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів.
- Уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.