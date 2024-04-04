Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віддали життя, коли рятували людину: Клименко розповів про рятувальників, які загинули у Харкові

Ірина БалачукЧетвер, 4 квітня 2024, 11:11
Віддали життя, коли рятували людину: Клименко розповів про рятувальників, які загинули у Харкові
Фото з Telegram Клименка

У результаті російської атаки "Шахедами" по Харкову вночі 4 квітня загинули Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко, їм було 52, 32 та 41 рік.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Клименка: "Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир...

Реклама:

Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей".

Деталі: Міністр додав, що працівників ДСНС окупанти атакували безпілотниками.  

ВІДЕО ДНЯ

Ще один рятувальник поранений. Його стан важкий.

Передісторія:

Теми: ХарківШахеджертвиДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Харків
Зеленський: Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові
У Харкові було 4 влучання "Шахедів": з-під завалів врятували чоловіка
Наслідки масованої атаки "Шахедів" на Харків: 4 загиблих, 12 поранених
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: