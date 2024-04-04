Довічний термін отримав коригувальник, який навів "Іскандер" на піцерію в Краматорську
Суд визнав винним у державній зраді Володимира Синельника, який у червні 2023 року навів вогонь на заклад "Ria Pizza" у Краматорську, внаслідок чого загинуло 13 людей, та засудив до довічного ув'язнення.
Джерело: Донецька обласна прокуратура, Офіс генпрокурора, СБУ, УП
Дослівно: "Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна".
Деталі: Так, суд встановив, що Синельника, який працював на газотранспортному підприємстві, завербували для виконання завдань на користь держави-агресора.
27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР". Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у "Ria Pizza" в м. Краматорську.
Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер "Telegram". Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.
Через деякий час після відправки записів по цьому закладу представники держави-агресора завдали удару з ОТРК "Іскандер M", внаслідок чого загинуло 13 людей та було поранено 64, у тому числі діти.
Передісторія:
- 27 червня 2023 року російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучили у заклад харчування. Удар було наведено на людну піцерію "Ria Pizza" ракетою "Іскандер-М".
- Внаслідок атаки загинуло 13 людей та було поранено 64.
- Серед загиблих була українська письменниця Вікторія Амеліна.
- За даними слідства, Синельник все життя прожив у Краматорську, працював у ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", до цього — кілька років на "Новокраматорському машинобудівному заводі" (НКМЗ), займався підприємницькою діяльністю. У 80-х він проходив службу в Афганістані, де познайомився з "другом Артуром", який пізніше опинився на "службі" в незаконному збройному формуванні "ДНР". Саме він у 2014 році під час тимчасової окупації Краматорська завербував його до співпраці з російськими спецслужбами.