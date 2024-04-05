Торік генпрокурор Костін пробув у закордонних відрядженнях більше 100 днів – УП

У 2023 році генеральний прокурор Андрій Костін перебував у закордонних відрядженнях 103 дні, половину відряджень він був у США, де живе його дружина.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в ОГП, відповідь ОГП на запит нардепа Олексія Гончаренка, декларація Костіна за 2023 рік

Пряма мова джерела УП: "Генеральний прокурор Костін А.Є. перебував у закордонних відрядженнях у 2023 році 103 дні (з урахуванням днів відʼїзду та приїзду, що складає майже 30% календарних днів у році).

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При цьому майже половина цих відряджень була до США, Вашингтон, де наразі офіційно за декларацією НАЗК проживає його дружина".

Деталі: Нардеп "Європейської солідарності" Гончаренко 5 квітня опублікував у Telegram відповідь ОГП на свій запит.

Де повідомляється, що Костін у 2023 році 13 разів був у закордонних відрядженнях, а з 1 січня по 6 березня 2024 року – 4 рази.

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Водночас, в ОГП не вказали скільки саме часу генпрокурор перебував за кордоном.

Крім того, у 2023 році працівникам ОГП, які були за кордоном у відрядженнях, відшкодували з бюджету 3 781 368 гривень, а в 2024 році – 471 139 грн. При цьому 57% відряджень були повністю профінансовані за рахунок організаторів, ще 33% були частково профінансовані організаторами і лише 10% фінансувалися за рахунок держбюджету.

Telegram Гончаренка

У декларації Костіна за 2023 рік вказано, що Ольга Костіна працює і орендує квартиру в США. Зокрема, зареєстрована компанія дружини генпрокурора у Вашингтоні. При цьому у декларації не повідомляється, скільки коштує оренда її житла у Штатах.

декларація Костіна за 2023 р. скриншот

В Офісі генпрокурора, коментуючи запит Гончаренка, повідомили, що у 2023-2024 роки візити Костіна за кордон "сприяли підписанню важливих угод, розслідуванню воєнних злочинів проти України та наданню допомоги нашій країні у цьому процесі".

Зокрема, в ОГП заявили, що результатами роботи Костіна є:

Ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду: Путіну та Львовій-Бєловій за депортацію українських дітей, та двом російським топ-командувачам (генералу і адміралу) за обстріли енергоінфраструктури.

Підписання угоди та Відкриття офісу МКС в Києві. Сприяння їх розслідуванням.

Відкриття міжнародного центру з переслідування за злочин агресії – готує справу для майбутнього трибуналу.

Просування на міжнародному рівні питання створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії.

Конфіскація активів російських олігархів у США — $5,4 млн спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. Аналогічний процес триває в Канаді.

Підозри 4-м проросійським бойовикам від Міністерства юстиції США.

Підозри 3 проросійським бойовикам від Литви у справі про вбивство цивільного в Маріуполі. Результат роботи спільної слідчої групи на базі Євроюсту.

Створення Консультативної групи з питань міжнародних злочинів: у складі експертів зі США, ЄС і Британії – для допомоги Україні у розслідуванні воєнних злочинів всередині країни

Допомога низки країн у розслідуванні воєнних злочинів РФ: місії експертів, які допомагають документувати злочини, надання обладнання для документування – ДНК лабораторії від Франції, дрони для 3-Д сканування місць злочинів від США…

Свідчення на слуханнях Гельсінської комісії США — щодо воєнних злочинів проти дітей, щодо конфіскації російських активів, щодо примусового переміщення українських дітей та незаконно утримуваних цивільних, щодо притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини (Нюрнберг). Результатом цієї комунікації стало внесення в Конгрес законопроєкту, названого на честь загиблого підлітка, що був розстріляний окупантами. Цей законопроєкт передбачає введення санкцій для боротьби з масовою депортацією українських дітей.

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