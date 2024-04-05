Російський удар по Запоріжжю зачепив українських журналістів
Під час повторного удару росіян по Запоріжжю у п'ятницю поранення дістали журналісти телеканалу "1+1" й інформагентства "Укрінформ".
Джерело: "Суспільне", "Укрінформ", ТСН, поліція
Деталі: Повідомляється, що в п'ятницю Росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.
Там також перебували журналісти. Кореспонденти "Суспільного" вціліли, втім були поранені їхні колеги із "Укрінформу" та "1+1".
Як уточнює "Укрінформ", у Запоріжжі під час обстрілу було поранено в ногу власкора агенції Ольгу Звонарьову. Їй роблять операцію.
За інформацією "1+1", під час обстрілу Запоріжжя 5 квітня поранення отримала журналістка ТСН Кіра Овес. Інцидент стався, коли Кіра разом з іншими медійниками знімала наслідки попереднього удару по місту.
За даними Нацполіції, РФ вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснила повторний удар ще двома ракетами.
Загалом через атаки РФ на Запоріжжя у п'ятницю загинули троє мирних мешканців міста й 19 людей дістали поранення.