Російський удар по Запоріжжю зачепив українських журналістів

Під час повторного удару росіян по Запоріжжю у п'ятницю поранення дістали журналісти телеканалу "1+1" й інформагентства "Укрінформ".

Джерело: "Суспільне", "Укрінформ", ТСН, поліція

Деталі: Повідомляється, що в п'ятницю Росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.

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Там також перебували журналісти. Кореспонденти "Суспільного" вціліли, втім були поранені їхні колеги із "Укрінформу" та "1+1".

Як уточнює "Укрінформ", у Запоріжжі під час обстрілу було поранено в ногу власкора агенції Ольгу Звонарьову. Їй роблять операцію.

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Ольга Звонарьова. Фото: "Укрінформ"

За інформацією "1+1", під час обстрілу Запоріжжя 5 квітня поранення отримала журналістка ТСН Кіра Овес. Інцидент стався, коли Кіра разом з іншими медійниками знімала наслідки попереднього удару по місту.

Кіра Овес. Фото: ТСН

За даними Нацполіції, РФ вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснила повторний удар ще двома ракетами.

Загалом через атаки РФ на Запоріжжя у п'ятницю загинули троє мирних мешканців міста й 19 людей дістали поранення.