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ОГП стверджує, що Костін був у відрядженнях 79 днів, а не 100

"Українська правда"Субота, 6 квітня 2024, 15:39
ОГП стверджує, що Костін був у відрядженнях 79 днів, а не 100
фото: ОГП

Офіс генпрокурора відповів на інформацію про очільника відомства Андрія Костіна та запевнив, що той протягом 2023 року не був понад 100 днів у відрядженнях, з яких половину в США.

Джерело: реліз ОГП, наданий УП

Дослівно: "Офіс генерального прокурора спростовує інформацію, оприлюднену в матеріалі Української правди "Торік генпрокурор Костін пробув у закордонних відрядженнях більше 100 днів – УП", як таку, що не відповідає дійсності.

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В згаданій статті, у якій автори посилаються на пост народного депутата Олексія Гончаренка та анонімні джерела інформації, також зазначається, що зі 103 днів "половину відряджень він був у США". Повідомляємо, що у 2023 році Генеральний прокурор здійснив 13 закордонних відряджень, з яких три — до США, у тому числі одне – як член офіційної делегації від України на Генасамблеї ООН".

Деталі: Відомство запевняє, що відрядження Костіна тривали 79 днів з урахуванням дороги (51 день без дороги). З них у США він перебував 22 повних дні.

Загалом під час 13 поїздок було проведено 224 зустрічі та заходи за його участі, додали в ОГП.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Раніше джерела УП в ОГП повідомили, що у 2023 році Костін перебував у закордонних відрядженнях 103 дні, а половину відряджень він був у США, де живе його дружина.

Теми: Офіс генпрокурораКостін АндрійСША
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