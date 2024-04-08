Росіяни прискорюють темпи наступальних операцій, незважаючи на збільшення втрат – ISW

За спостереженнями експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські війська прискорюють наступальні операції на всій території фронту в Україні та при цьому "пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці".

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.

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Аналітики також нагадують: президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що основні російські наступальні зусилля можуть розпочатися наприкінці травня або в червні.

Дослівно: "Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці".

Деталі: Зеленський і високопоставлені українські військові нещодавно попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії, і що українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Україна.

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ISW продовжує оцінювати, що затримки з наданням західної військової допомоги змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій, оскільки тривалі дебати в США щодо військової допомоги продовжуються.

Ключові висновки ISW за 7 квітня: