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Росіяни прискорюють темпи наступальних операцій, незважаючи на збільшення втрат – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 8 квітня 2024, 03:44
Росіяни прискорюють темпи наступальних операцій, незважаючи на збільшення втрат – ISW
російські окупанти, фото: Getty Images

За спостереженнями експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські війська прискорюють наступальні операції на всій території фронту в Україні та при цьому "пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці".

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.

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Аналітики також нагадують: президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що основні російські наступальні зусилля можуть розпочатися наприкінці травня або в червні.

Дослівно: "Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці".

Деталі: Зеленський і високопоставлені українські військові нещодавно попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії, і що українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Україна.

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ISW продовжує оцінювати, що затримки з наданням західної військової допомоги змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій, оскільки тривалі дебати в США щодо військової допомоги продовжуються.

Ключові висновки ISW за 7 квітня:

  • Начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з китайськими офіційними особами в Китаї 8 і 9 квітня на тлі попереджень Заходу про те, що Китай все більше допомагає російській оборонно-промисловій базі і навіть надає геопросторову розвідку.
  • Як повідомляється, російські війська продовжують систематично застосовувати заборонену хімічну зброю в Україні і майже щодня атакують українські позиції хімічними речовинами по всій лінії фронту.
  • Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відкрито засудив і вживає заходів після повідомлень про те, що співробітники СБУ, можливо, цілеспрямовано залякували українського журналіста, який розслідував корупцію в СБУ, вручивши йому повістку.
  • Нещодавно, 7 квітня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
  • Отаман Всеросійського козачого товариства і заступник голови комітету Державної Думи у справах національностей Микола Долуда заявив 7 квітня, що в Україні воюють понад 30 000 так званих "козаків".

Теми: ISWвійна
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