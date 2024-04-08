Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повістка як помста: ОГП відкрив справу щодо перешкоджання журналістам "Слідство.інфо"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 квітня 2024, 15:00
Повістка як помста: ОГП відкрив справу щодо перешкоджання журналістам Слідство.інфо
ПРАЦІВНИКИ ТЦК І ЇХНІЙ "КУРАТОР", СКРІНШОТ "СЛІДСТВА.ІНФО"

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочали кримінальне провадження щодо інциденту за участі працівників ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту "Слідство.інфо" після розслідування про статки родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

  • Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
  • У суботу агенція журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднила матеріал про те, що 1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Із представниками ТЦК, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка.
  • Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗМІТЦКОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Німеччині знайшли 161 викрадену Росією українську дитину – Нацполіція

"Критична необхідність": Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні

відеоУ Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі "Джанкой"

Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України

фотоУ сім'ї ексголови Львівської облради знайшли купу нерухомості

Журналісти вимагають замінити Наталію Гуменюк: "Не дає показувати оборонців Херсонщини"

Усі новини...
ЗМІ
Скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо": Сирський наказав провести перевірку
Тиск через повістку: "Медіарух" вимагає відкрити провадження щодо співробітників СБУ і ТЦК
Повістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"
Останні новини
09:30
оновлено У низці областей повітряна тривога: летять ракети, у Чернігові чули вибухи
09:29
Росіяни вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені 
09:27
Ціни на нафту зменшилися попри напруженість на Близькому Сході
09:23
Пісторіус хоче, аби Німеччина стала стійкішою до дезінформації Росії
08:45
фотоKharkivMusicFest: як живе музичний Харків
08:44
РФ вдарила по Білопіллю: один поранений, пошкоджено газопровід та лінію електропередач
08:39
інтерв'юКерівниця Superhumans Ольга Руднєва про протезування, нове життя та мрії поранених військових і цивільних
08:30
У мігрантки на кордоні Білорусі з Польщею народилася дитина
08:23
У Німеччині знайшли 161 викрадену Росією українську дитину – Нацполіція
08:22
На протестах у Грузії – нові затримання, та влада й далі просуватиме закон про "іноагентів"
Усі новини...
Реклама: