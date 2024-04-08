Повістка як помста: ОГП відкрив справу щодо перешкоджання журналістам "Слідство.інфо"

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочали кримінальне провадження щодо інциденту за участі працівників ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту "Слідство.інфо" після розслідування про статки родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

У суботу агенція журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднила матеріал про те, що 1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Із представниками ТЦК, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка.

Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.