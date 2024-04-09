"Фітнестренерка на мільярд": НАБУ провело обшуки в ексголови Дніпропетровської ОВА – джерела

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у ексолови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у справі про фітнестренерку, чия фірма лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в антикорупційних органах та політичних колах

Деталі: За даними УП, слідчі дії мали місце на минулому тижні.

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Інших подробиць наразі немає.

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