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"Фітнестренерка на мільярд": НАБУ провело обшуки в ексголови Дніпропетровської ОВА – джерела

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 12:14
Фітнестренерка на мільярд: НАБУ провело обшуки в ексголови Дніпропетровської ОВА – джерела
колаж УП

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у ексолови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у справі про фітнестренерку, чия фірма лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в антикорупційних органах та політичних колах

Деталі: За даними УП, слідчі дії мали місце на минулому тижні.

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Інших подробиць наразі немає.

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку листопада 2022 року "Українська правда" і "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровська ОВА лише за час повномасштабного вторгнення Росії заплатила 1,5 мільярди гривень фірмі "Будінвест інжиніринг", яка належить навпіл фітнестренерці Яні Хланті, яка мала низку спільних подорожей закордон з керівником ОВА Валентином Резніченком, та менеджеру братів Дубинських, яких ФБР розшукує за фінансові махінації в США.
  • За цим фактом САП зареєструвала фактове кримінальне провадження.
  • 24 січня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Теми: НАБУобшукиДніпропетровська область
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