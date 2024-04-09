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Повістка як помста: після інциденту з журналістом начальника ТЦК перевели на нижчу посаду

Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 17:36
Повістка як помста: після інциденту з журналістом начальника ТЦК перевели на нижчу посаду
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Начальника Соломʼянського ТЦК та СП в місті Києві перевели на нижчу посаду.

Джерело: Генштаб у відповіді на запит "Української правди"

Дослівно: "Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" переведено на інше місце служби".

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Деталі: У Генштабі пояснюють, що згідно з цим рішенням, він буде переведений на нижчу посаду одного з бойових підрозділів Збройних сил України.

Вказано, що рішення ухвалене після детального розгляду всіх обставин інциденту і встановленої інформації.

Дослівно: "Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості  щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 9 квітня стало відомо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо", та відправив на передову.

Передісторія:

  • Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
  • 6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.
  • Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом заявили, що перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

Теми: СБУскандалЗбройні сили
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