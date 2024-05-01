Зеленський звільнив Вітюка з посади головного кіберрозвідника СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, чия дружина під час війни купила квартиру за понад 20 мільйонів гривень.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Дослівно: "Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України".

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