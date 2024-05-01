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Зеленський звільнив Вітюка з посади головного кіберрозвідника СБУ

Тетяна ОлійникСереда, 1 травня 2024, 20:18
Зеленський звільнив Вітюка з посади головного кіберрозвідника СБУ
ІЛЛЯ ВІТЮК. ФОТО - З FACEBOOK-СТОРІНКИ СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, чия дружина під час війни купила квартиру за понад 20 мільйонів гривень.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Дослівно: "Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України".

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Що передувало: 

  • На початку квітня журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.
  • Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.
  • Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя "з метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам".

Теми: СБУ
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