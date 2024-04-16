Антикорупційні органи взялися за генерала СБУ Вітюка - ЗМІ

Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка, чия дружина під час війни купила квартиру за 20 мільйонів.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: За інформацією видання, підставою для такої перевірки стало розслідування "Слідство.Інфо", у якому редакція виявила, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн.

Реклама:

Дослівно НАЗК: "З метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам Національне агентство (…) здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування".

Що передувало:

На початку квітня журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.

Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.