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Антикорупційні органи взялися за генерала СБУ Вітюка - ЗМІ

Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 18:51
Антикорупційні органи взялися за генерала СБУ Вітюка - ЗМІ
Ілля Вітюк. фото: СБУ

Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка, чия дружина під час війни купила квартиру за 20 мільйонів.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: За інформацією видання, підставою для такої перевірки стало розслідування "Слідство.Інфо", у якому редакція виявила, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн.

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Дослівно НАЗК: "З метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам Національне агентство (…) здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування".

Що передувало:

  • На початку квітня журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.
  • Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.

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Теми: СБУНАЗКкорупція
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