Е-кабінет військовозобов’язаних запрацює 18 травня

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Джерело: Черногоренко в етері "Радіо Свобода"

Пряма мова: "18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам".

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Деталі: За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля". Зокрема номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

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