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Е-кабінет військовозобов’язаних запрацює 18 травня

Тетяна ОлійникСереда, 1 травня 2024, 23:50
Е-кабінет військовозобов’язаних запрацює 18 травня
Фото ілюстративне

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Джерело: Черногоренко в етері "Радіо Свобода"

Пряма мова: "18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам".

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Деталі: За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля". Зокрема номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
  • Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.
  • Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. 
  • Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.
  • 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
  • Закон набуває чинності 18 травня.

Теми: мобілізація
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