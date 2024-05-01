Е-кабінет військовозобов’язаних запрацює 18 травня
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.
Джерело: Черногоренко в етері "Радіо Свобода"
Пряма мова: "18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам".
Деталі: За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля". Зокрема номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.
Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.
Передісторія:
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.
- Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців.
- Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Закон набуває чинності 18 травня.