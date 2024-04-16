Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

У вівторок 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Джерело: картка законопроєкту на сайті Ради

Деталі: Наразі на сайті Ради вказано, що президент підписав законопроєкт. Раніше 16 квітня його підписав глава парламенту.

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Після підписання президентом законопроєкт мають опублікувати в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.

Закон закріплює зниження призовного віку з 27 до 25 років, скасовує статус "обмежено придатний".

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Громадянам, які постійно проживають за кордоном, необхідно стати на військовий облік в Україні. Як саме вони мають це зробити – визначатиме Кабінет міністрів.

Крім того, цивільні чоловіки від 25 до 55 років, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після повномасштабного вторгнення (за винятком військових), мають ще раз пройти медико-соціальну експертизу (МСЕК), щоб підтвердити її висновки.

Також на військову службу можуть призвати засуджених до умовного строку, крім тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки України.

При цьому обов'язкової мобілізації жінок не буде.

Замість строкової запроваджується базова військова служба. Її проходять громадяни від 18 до 25 років.

Чоловіки до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу, не зможуть вступити на держслужбу.

Що було раніше: 9 квітня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

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