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Закон про зміни умов мобілізації опубліковано у "Голосі України": набуде чинності через місяць

Станіслав ПогоріловСереда, 17 квітня 2024, 09:49
Закон про зміни умов мобілізації опубліковано у Голосі України: набуде чинності через місяць
Фото: Getty Images

17 квітня закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Виходячи з п. 1 перехідних положень, закон №3633-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку набуває чинності 18 травня, тобто через місяць після його публікації.

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Передісторія:

  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
  • Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.
  • Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. 
  • Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.
  • У вівторок 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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Теми: мобілізаціязаконодавствовійнаУкраїна
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