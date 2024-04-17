Закон про зміни умов мобілізації опубліковано у "Голосі України": набуде чинності через місяць
Середа, 17 квітня 2024, 09:49
17 квітня закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Виходячи з п. 1 перехідних положень, закон №3633-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку набуває чинності 18 травня, тобто через місяць після його публікації.
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Передісторія:
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.
- Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців.
- Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.
- У вівторок 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
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