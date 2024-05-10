Росіяни з півдня запускали ударні безпілотники

У ніч на п'ятницю, близько опівночі, росіяни запустили ударні БпЛА на півдні країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА!"

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Доповнено: 1.28 військові повідомили про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

1.43 зафіксовано рух ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

Повітряна тривога тривала майже до 6 години ранку.