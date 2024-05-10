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Россияне запускали ударные беспилотники с юга страны

Алена ИвашкивПятница, 10 мая 2024, 00:05
Россияне запускали ударные беспилотники с юга страны
фото: Getty Images

В ночь на пятницу, около полуночи, россияне запустили ударные БпЛА на юге страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области - угроза применения ударных БпЛА!"

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Дополнено: 1.28 военные сообщили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

1.43 зафиксировано движение ударных БПЛА с Черного моря в направлении Николаевской области.

Воздушная тревога продолжалась почти до 6 часов утра.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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