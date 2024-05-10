Россияне запускали ударные беспилотники с юга страны
Пятница, 10 мая 2024, 00:05
В ночь на пятницу, около полуночи, россияне запустили ударные БпЛА на юге страны.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области - угроза применения ударных БпЛА!"
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Дополнено: 1.28 военные сообщили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
1.43 зафиксировано движение ударных БПЛА с Черного моря в направлении Николаевской области.
Воздушная тревога продолжалась почти до 6 часов утра.