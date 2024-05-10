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Британія не припинятиме експорт зброї до Ізраїлю у разі вторгнення в Рафах

Олена ІвашківП'ятниця, 10 травня 2024, 02:52
Британія не припинятиме експорт зброї до Ізраїлю у разі вторгнення в Рафах
фото: Getty Images

Великобританія не буде припиняти експорт зброї до Ізраїлю, якщо повномасштабне вторгнення в Рафах, що у Секторі Гази, продовжиться.

Джерело: Politico з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона

Деталі: Виступаючи в четвер у Лондоні, Кемерон заявив, що Британія "не підтримає якусь велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати їхні життя... Ми не бачили такого плану, тому за цих обставин ми не підтримали б велику операцію в Рафаху".

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Але він сказав, що існує "дуже принципова різниця" між поставками зброї з США і Великобританії, де уряд видає індивідуальні ліцензії компаніям, які хочуть експортувати зброю за кордон.

Пряма мова: "США є великим державним постачальником зброї до Ізраїлю. У нас немає державних поставок зброї до Ізраїлю з боку Великої Британії. У нас є низка ліцензій, і я думаю, що наш оборонний експорт до Ізраїлю становить значно менше одного відсотка від їх загального обсягу. Це велика різниця".

Ще деталі: Кемерон також сказав, що він буде "дуже уважно" дотримуватися "суворої" процедури експорту озброєнь у Великій Британії.

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Теми: Велика БританіяІзраїльСектор Гази
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