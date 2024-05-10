Великобритания не будет прекращать экспорт оружия в Израиль в случае вторжения в Рафах

Великобритания не будет прекращать экспорт оружия в Израиль, если полномасштабное вторжение в Рафах, что в Секторе Газа, продолжится.

Источник: Politico со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона

Детали: Выступая в четверг в Лондоне, Кэмерон заявил, что Великобритания "не поддержит какую-то большую операцию в Рафахе, если не будет очень четкого плана, как защитить людей и спасти их жизни... Мы не видели такого плана, поэтому при этих обстоятельствах мы не поддержали бы большую операцию в Рафахе".

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Но он сказал, что существует "очень принципиальная разница" между поставками оружия из США и Великобритании, где правительство выдает индивидуальные лицензии компаниям, которые хотят экспортировать оружие за границу.

Прямая речь: "США являются крупным государственным поставщиком оружия в Израиль. У нас нет государственных поставок оружия в Израиль со стороны Великобритании. У нас есть ряд лицензий, и я думаю, что наш оборонный экспорт в Израиль составляет значительно меньше одного процента от их общего объема. Это большая разница".

Еще детали: Кэмерон также сказал, что он будет "очень внимательно" придерживаться "строгой" процедуры экспорта вооружений в Великобритании.

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