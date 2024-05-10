У Харкові після обстрілу горіли житлові будинки, постраждала людина

У ніч на 10 травня окупанти вдарили по житловій забудові Харкова. Горить будинок, одна людина постраждала.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок".

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Доповнено: За словами Синєгубова, також окупанти завдали удар по Дергачах Харківського району.

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