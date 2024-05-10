У Харкові після обстрілу горіли житлові будинки, постраждала людина
П'ятниця, 10 травня 2024, 03:47
У ніч на 10 травня окупанти вдарили по житловій забудові Харкова. Горить будинок, одна людина постраждала.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок".
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Доповнено: За словами Синєгубова, також окупанти завдали удар по Дергачах Харківського району.
Нагадаємо:
- Раніше цієї ночі у Харкові була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб.