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У Харкові після обстрілу горіли житлові будинки, постраждала людина

Олена ІвашківП'ятниця, 10 травня 2024, 03:47
У Харкові після обстрілу горіли житлові будинки, постраждала людина
фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на 10 травня окупанти вдарили по житловій забудові Харкова. Горить будинок, одна людина постраждала.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок".

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Доповнено: За словами Синєгубова, також окупанти завдали удар по Дергачах Харківського району. 

Нагадаємо: 

Теми: Харківвибухпожежа
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