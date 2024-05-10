В Харькове после обстрела горели жилые дома, пострадал человек
Пятница, 10 мая 2024, 03:47
В ночь на 10 мая оккупанты ударили по жилой застройке Харькова. Горит дом, один человек пострадал.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом".
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Дополнено: По словам Синегубова, также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района.
Напомним:
- Ранее этой ночью в Харькове была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб.