В Харькове после обстрела горели жилые дома, пострадал человек

В ночь на 10 мая оккупанты ударили по жилой застройке Харькова. Горит дом, один человек пострадал.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом".

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Дополнено: По словам Синегубова, также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района.

Напомним: