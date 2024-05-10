ЗСУ за добу знешкодили 980 окупантів та 47 артсистем

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 980 окупантів, спалили 47 артилерійських систем і 32 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

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