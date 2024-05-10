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ЗСУ за добу знешкодили 980 окупантів та 47 артсистем

Ірина БалачукП'ятниця, 10 травня 2024, 07:50
ЗСУ за добу знешкодили 980 окупантів та 47 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 980 окупантів, спалили 47 артилерійських систем і 32 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 479 710 (+980) осіб,
  • танків − 7 434 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 14 313 (+32) од,
  • артилерійських систем − 12 387 (+47) од,
  • РСЗВ − 1 062 (+4) од,
  • засобів ППО − 795 (+2) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 826 (+51) од,
  • крилатих ракет − 2 192 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 691 (+73) од,
  • спеціальної техніки − 2 031 (+4) од.
  • Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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