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ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и 47 артсистем

Ирина БалачукПятница, 10 мая 2024, 07:50
ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и 47 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 980 оккупантов, сожгли 47 артиллерийских систем и 32 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 479 710 (+980) человек,
  • танков − 7 434 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 313 (+32) ед,
  • артиллерийских систем − 12 387 (+47) ед,
  • РСЗО − 1 062 (+4) ед,
  • средств ПВО − 795 (+2) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 826 (+51) ед,
  • крылатых ракет − 2 192 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 691 (+73) ед,
  • специальной техники − 2 031 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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