ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и 47 артсистем

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 980 оккупантов, сожгли 47 артиллерийских систем и 32 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 479 710 (+980) человек,

танков − 7 434 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 14 313 (+32) ед,

артиллерийских систем − 12 387 (+47) ед,

РСЗО − 1 062 (+4) ед,

средств ПВО − 795 (+2) ед,

самолетов − 349 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 826 (+51) ед,

крылатых ракет − 2 192 (+0) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 16 691 (+73) ед,

специальной техники − 2 031 (+4) ед.

Данные уточняются.