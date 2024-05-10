ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и 47 артсистем
Пятница, 10 мая 2024, 07:50
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 980 оккупантов, сожгли 47 артиллерийских систем и 32 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 479 710 (+980) человек,
- танков − 7 434 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 14 313 (+32) ед,
- артиллерийских систем − 12 387 (+47) ед,
- РСЗО − 1 062 (+4) ед,
- средств ПВО − 795 (+2) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 826 (+51) ед,
- крылатых ракет − 2 192 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 691 (+73) ед,
- специальной техники − 2 031 (+4) ед.
Данные уточняются.