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Малюська: Камери переповнені, можна було б мобілізувати до 20 тисяч в’язнів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 травня 2024, 09:52
Малюська: Камери переповнені, можна було б мобілізувати до 20 тисяч в’язнів
ДЕНИС МАЛЮСЬКА, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених, не в останню чергу тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань.

Джерело: Малюська в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Малюськи: "Так, десять-двадцять тисяч (мобілізувати ув’язнених – ред.). Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна".

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Деталі: За його словами, в Україні переповнені установи виконання покарань, зокрема, слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде, у тому числі у великих містах.

"Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", - сказав міністр.

Малюська також прокоментував можливість залучення до мобілізації засуджених за вбивство.

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Пряма мова Малюськи: "Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад – якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче, якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно – це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці – зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог".

Передісторія:

  • Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
  • До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Теми: Малюськамобілізаціявійна
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