Малюська: Камеры переполнены, можно было бы мобилизовать до 20 тысяч заключенных

Министр юстиции Денис Малюська считает, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.

Источник: Малюська в интервью ВВС

Прямая речь Малюськи: "Да, десять-двадцать тысяч (мобилизовать заключенных - ред.). Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитанные, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное".

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Детали: По его словам, в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности, следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде, в том числе в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - сказал министр.

Малюська также прокомментировал возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство.

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Прямая речь Малюськи: "Но (осужденные) за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, как не убивать? Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно - это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог".

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