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Повітряні сили отримали перший тренажер винищувача F-16

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 травня 2024, 11:32
Повітряні сили отримали перший тренажер винищувача F-16
скриншот

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації, його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, пресслужба командування ПС ЗСУ

Пряма мова: "Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи".

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Деталі: У Повітряних силах пояснюють, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16.

Далі буде змонтовано гідравліку, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту.

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Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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