Повітряні сили отримали перший тренажер винищувача F-16
Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації, його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, пресслужба командування ПС ЗСУ
Пряма мова: "Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи".
Деталі: У Повітряних силах пояснюють, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16.
Далі буде змонтовано гідравліку, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту.
Нагадаємо:
- За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.
- Нещодавно уряд Бельгії схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.