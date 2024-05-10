Воздушные силы получили первый тренажер истребителя F-16
Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации, его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, пресс-служба командования ВС ВСУ
Прямая речь Олещука: "Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе".
Детали: В Воздушных силах объясняют, что это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16.
Далее будет смонтирована гидравлика, чтобы пилот максимально почувствовал реалистичность тренировочного полета.
Напомним:
- По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.
- Недавно правительство Бельгии одобрило выделение 25-го пакета поддержки для Украины, который предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.