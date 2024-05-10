Воздушные силы получили первый тренажер истребителя F-16

Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации, его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, пресс-служба командования ВС ВСУ

Прямая речь Олещука: "Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе".

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Детали: В Воздушных силах объясняют, что это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16.

Далее будет смонтирована гидравлика, чтобы пилот максимально почувствовал реалистичность тренировочного полета.

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