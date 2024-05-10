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Українці змінилися і більше хочуть демократичної системи, ніж сильного лідера – опитування

Олександр ШумілінП'ятниця, 10 травня 2024, 11:47
Українці змінилися і більше хочуть демократичної системи, ніж сильного лідера – опитування
Фото: Getty Images

Результати соціологічних опитувань показують, що українці переважно змінили свою думку у порівнянні із попередніми роками і вважають, що Україні важливіше демократична система, ніж сильний лідер.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "Інше питання – а що для самих громадян є важливіше: щоб ми мали сильного лідера (лідерів) чи щоб ми мали демократичну систему? У липні 2022 року на замовлення "Опори" КМІС ставив запитання, що "зараз" є важливим для України і 58% відповіли, що "зараз Україні сильний лідер важливіше, ніж демократична система", а про пріоритет демократичної система відповіли 27%[3].

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Подібне запитання ми ставили у жовтні 2020 року, проте без акценту "зараз", тобто запитували, що в цілому має бути пріоритетом. На той момент 54% віддавали перевагу сильному лідеру і 31% – демократичній системі (що, відповідно, схожу на потреби "зараз" за опитуванням у липні 2022 року). Натомість у грудні 2023 року більшість українців (59%) відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера – 32%".

 

Деталі: Опитування проведене у грудні 2023 року методом телефонних інтерв’ю близько 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян.

Теми: соціологіяУкраїна
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