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Украинцы изменились и больше хотят демократической системы, чем сильного лидера - опрос 

Александр ШумилинПятница, 10 мая 2024, 11:47
Украинцы изменились и больше хотят демократической системы, чем сильного лидера - опрос 
Фото: Getty Images

Результаты социологических опросов показывают, что украинцы преимущественно изменили свое мнение по сравнению с предыдущими годами и считают, что Украине важнее демократическая система, чем сильный лидер.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Дословно: "Другой вопрос - а что для самих граждан важнее: чтобы мы имели сильного лидера (лидеров) или чтобы мы имели демократическую систему? В июле 2022 года по заказу "Опоры" КМИС задавал вопрос, что "сейчас" является важным для Украины и 58% ответили, что "сейчас Украине сильный лидер важнее, чем демократическая система", а о приоритете демократической системы ответили 27%[3].

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Подобный вопрос мы задавали в октябре 2020 года, однако без акцента "сейчас", то есть спрашивали, что в целом должно быть приоритетом. На тот момент 54% отдавали предпочтение сильному лидеру и 31% - демократической системе (что, соответственно, похоже на потребности "сейчас" по опросу в июле 2022 года). Зато в декабре 2023 года большинство украинцев (59%) ответили, что Украине демократическая система важнее. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера - 32%".

 
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Детали: Опрос проведен в декабре 2023 года методом телефонных интервью около 1000 респондентов по всеукраинской выборке взрослых граждан.

Темы: социологияУкраина
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