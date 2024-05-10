Партизани показали вцілілі судна залишків ЧФ РФ у Криму

Кримські партизани заявили, що цілодобово стежать за переміщенням залишків російського Чорноморського флоту в акваторії тимчасово окупованого Росією півострова, і виклали фото і відео вцілілих кораблів.

Джерело: партизанський рух "АТЕШ"

Дослівно: "АТЕШ" стежить за ЧФ РФ у Севастопольській бухті. Агенти нашого руху безустанно ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян. У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту".

Реклама:

Деталі: Партизани наголошують: російські загарбники не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя - піти з окупованих українських територій. Тому "АТЕШ" готовий провести їм ще один урок, зазначено в повідомленні.