Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Партизани показали вцілілі судна залишків ЧФ РФ у Криму

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 травня 2024, 12:07
Партизани показали вцілілі судна залишків ЧФ РФ у Криму
фото "АТЕШ"

Кримські партизани заявили, що цілодобово стежать за переміщенням залишків російського Чорноморського флоту в акваторії тимчасово окупованого Росією півострова, і виклали фото і відео вцілілих кораблів.

Джерело: партизанський рух "АТЕШ"

Дослівно: "АТЕШ" стежить за ЧФ РФ у Севастопольській бухті. Агенти нашого руху безустанно ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян. У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту".

Реклама:

Деталі: Партизани наголошують: російські загарбники не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя - піти з окупованих українських територій. Тому "АТЕШ" готовий провести їм ще один урок, зазначено в повідомленні.

Теми: ЧФ РосіїКримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
ЧФ Росії
Сили РФ роблять висновки, але ГУР вигадує нові способи уразити російські судна
"Зоопарк" дронів і літаків, мобільні платформи: чим РФ компенсує відсутність кораблів-носіїв ракет
У ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля у Севастополі
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: