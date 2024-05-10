Партизаны показали уцелевшие суда остатков ЧФ РФ в Крыму

Крымские партизаны заявили, что круглосуточно следят за перемещением остатков российского Черноморского флота в акватории временно оккупированного Россией полуострова и выложили фото и видео уцелевших кораблей.

Источник: партизанское движение "АТЕШ"

Дословно: "АТЕШ" следит за ЧФ РФ в Севастопольской бухте. Агенты нашего движения безустанно ведут наблюдение за остатками Черноморского флота россиян. В режиме 24/7 мы отслеживаем количество, размещение и активность российского оккупационного контингента".

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Детали: Партизаны отмечают: российские захватчики не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь – уйти с оккупированных украинских территорий. Поэтом "АТЕШ" готов преподнести им еще один урок, указано в сообщении.